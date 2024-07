Cinque bandi indetti dal comune per ventinove alloggi, destinati a giovani, anziani ed a categorie speciali

ANCONA – Sono stati pubblicati i cinque bandi per la formazione di graduatorie riservate a particolari categorie sociali, cui verranno assegnati ventinove alloggi. Nello specifico, l’Assessorato alle Politiche della casa ha individuato 3 alloggi da destinare alle donne vittime di violenza domestica, 3 immobili sono destinati a nuclei monoparentali con uno o più figli a carico, mentre 18 alloggi sono destinati a nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti non superiori a 35 anni. Per i nuclei familiari composti da anziani soli o con nucleo familiare a carico, di età superiore ai 65 anni sono destinati 2 alloggi, mentre 3 immobili sono destinati ad ospitare forze dell’ordine e vigili del fuoco (assegnazione speciale obbligatoria per legge).

«Dopo aver ascoltato le esigenze delle fasce più deboli della popolazione – spiega l’Assessore alle Politiche della Casa Orlanda Latini - ed aver recepito in prima persona le richieste di categorie speciali da tutelare, abbiamo ritenuto opportuno procedere con la creazione di cinque bandi speciali, proprio per venire incontro ad esigenze di natura più emergenziale e rispondere nel più breve tempo possibile a situazioni non più procrastinabili, come quella delle donne vittime di violenza, la cui indipendenza passa anche e soprattutto attraverso una nuova dimora, oppure dei giovani che qui desiderano crearsi una famiglia, oppure degli anziani che non riescono a far fronte in autonomia agli affitti».

La scadenza della presentazione delle domande per tutti i bandi è fissata per mercoledì 14 agosto 2024; le domande possono essere presentate tramite raccomandata A.R., consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona, oppure a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ancona@emarche.it (saranno considerate valide solo PEC personali del richiedente, pena l’esclusione della domanda). Di seguito il link diretto dove è possibile selezionare il bando speciale con requisiti e documentazione specifica: https://www.comuneancona.it/bando-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-riservati-a-specifiche-categorie/

Si ricorda che l’Amministrazione Comunale sta continuando a procedere con l’assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata utilizzando la graduatoria in vigore riferita al bando pubblicato nel 2021, quindi «questi bandi di riserva devono intendersi come un ulteriore impulso per incrementare l’assegnazione degli immobili disponibili da assegnare», conclude l’Assessore Latini.