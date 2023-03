Cinghiali sempre più vicini alle abitazioni, residenti preoccupati: ecco come si potrebbe risolvere il problema

ANCONA- Cinghiali sempre più vicini alle abitazioni, gli avvistamenti ormai sono quotidiani soprattutto nei quartieri più vicini al Parco del Conero. Il problema della fauna selvatica è stato portato sui banchi del Consiglio comunale dalla consigliera del Pd Mirella Giangiacomi che ha chiesto spiegazioni in merito all’attuazione del protocollo d’intesa con la Regione Marche per “l’adozione di misure urgenti finalizzate a contenere la presenza dei cinghiali nelle aree urbane e periurbane” e se il Comune di Ancona ha messo in campo azioni per fronteggiare il fenomeno.

«Il problema della fauna selvatica è sempre più presente ad Ancona, in particolare nelle zone periferiche come Vallemiano e Pietralacroce- afferma l’assessore all’Ambiente Michele Polenta-. Questo argomento è stato al centro di commissioni ed interrogazioni, abbiamo firmato un protocollo con la Regione. Il problema dei cinghiali può essere risolto dando la possibilità ai sindaci di firmare un’ordinanza che permetta alla Polizia provinciale di intervenire, ma per farlo sono necessarie risorse economiche e personale a disposizione. Non si riesce a capire perché la Regione Marche non attivi il protocollo che è stato firmato da tutti gli enti coinvolti».

In pratica il protocollo prevede l’adozione di una normativa legislativa regionale volta ad assicurare che la Regione, su richiesta del Sindaco, il cui territorio urbano è interessato dalla presenza di cinghiali, possa autorizzare la Polizia provinciale ad intervenire nelle azioni di controllo numerico dei cinghiali. «È la Regione che deve gestire la problematica, invece attraverso azioni indirette fa agire i Comuni con risorse proprie. Noi stiamo intervenendo per limitare la presenza dei cinghiali: abbiamo pulito aree periferiche con canneti che potevano essere utilizzati come rifugi, abbiamo manutenuto il verde e faremo un sopralluogo a Vallemiano per capire dove passano gli ungulati per arrivare al Pincio».