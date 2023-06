Parco della Cittadella chiuso da um mese per la presenza di un cinghiale: la riapertura in settimana

ANCONA- Il parco della Cittadella, ostaggio di un cinghiale da ormai quasi un mese, dovrebbe riaprire in settimana. Era il 12 maggio quando un ungulato è stato avvistato all’interno dell’area verde. L’ex sindaca Mancinelli allora era corsa ai ripari chiudendo i cancelli per garantire la sicurezza pubblica. Poi nessuna novità per settimane, solo qualche avvistamento del cinghiale entrare e uscire dal parco e passeggiare tranquillamente in via Circonvallazione. Nel frattempo, il Comune è rimasto in attesa di un intervento da parte della Regione Marche, a cui compete la gestione della fauna selvatica, e quindi degli ungulati, e che può far intervenire la Polizia Provinciale. La situazione ora sembra essersi finalmente sbloccata. Il neo sindaco Daniele Silvetti ha cercato un’interlocuzione con la Regione per risolvere il problema e a quanto pare, il Comune di Ancona sta predisponendo una delibera per la cattura del cinghiale. Personale specializzato si occuperà di prendere vivo l’ungulato utilizzando fototrappole e gabbie, poi sarà trasferito altrove. In settimana quindi, il parco della Cittadella potrà finalmente riaprire ai numerosi fruitori.