Ancona riavrà il suo cinema in centro: il Goldoni sta per riaprire

ANCONA - Il Movieland riapre, taglio del nastro per il cinema in pieno centro fissato per il 28 febbraio. Il film che segnerà il nuovo corso sarà "Dune - Parte 2", il film del regista Denis Villeneuve. Un ultimo sopralluogo della commissione di vigilanza comunale sarà svolto il 26 febbraio, poi la famiglia Smeriglio, che ha gestito il multisala dal 2015 fino alla pandemia potrà riaprire i battenti. La struttura è finita all'asta dopo la liquidazione della società proprietaria e si cerca ancora un acquirente.

No solo porte riaperte. La sala numero 1 è stata potenziata a livello sonoro con un dolby 7.1. Nuovo anche lo schermo. Ancona sta per riavere il suo cinema nel cuore della città.