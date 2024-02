Ciak si riparte, il cinema Goldoni riapre. Film e non solo: si pensa a workshop di recitazione

ANCONA – Riflettori accesi, riparte l'attività del cinema Goldoni di via Montebello. Saverio e Stefano Smeriglio hanno annunciato il nuovo pronti-via oggi in conferenza stampa dopo l'ok della Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo. L'attività non prevede solo proiezioni: «Stiamo studiando nuove iniziative, anche workshop di recitazione» spiegano gli Smeriglio. Tre sale da 100, 274 e 150 posti. Prima proiezione, domani alle 18, sarà ‘Dune – Parte 2’ di Denis Villeneuve.

La dedica di Saverio e Stefano è per il padre Salvatore, storico gestore: «Per noi è stato un esempio, una grande scuola e qui oggi c’è un pezzo anche di lui. Abbiamo accettato questa scommessa perché era impensabile vedere questo cinema ancora chiuso e immaginare Ancona senza un mutiplex centrale». Prevista la proiezione di blockbuster ma anche film d'essai, con l'obiettivo di diventare il multisala di riferimento in centro. Presente anche il sindaco Daniele Silvetti:«Stiamo già immaginando quello che potrebbe essere lo sviluppo di questo tipo di collaborazione in termini di percorso culturale, cinematografico, artistico e accademico per le progettualità della nostra città». Lorella Bonamano dell’Agis Marche ha evidenziato la voglia di cinema degli anconetani e non solo dopo il periodo post-pandemia. «Questa riapertura perché comunque rappresenta proprio la necessità e l’esigenza di ritornare alla fruizione primaria della sala cinematografica».