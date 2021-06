Il cinema all'aperto riscopre l'arena Tapioca e conferma le proiezioni in piazza della Libertà

FALCONARA - Il cinema all’aperto dell’estate 2021 riscopre l’ex arena Tapioca di via Spagnoli e conferma le proiezioni anche in piazza della Libertà, a Castelferretti. Dopo l’esperienza dell’anno scorso torna infatti il cinema sotto le stelle, con quattro serate che ripropongono i successi cinematografici più recenti, programmate dal 6 luglio al 17 agosto. Per gli appuntamenti organizzati a Falconara è stata scelta la grande area verde inserita all’interno del parco Unicef che, dopo sette anni, torna a ospitare l’arena cinematografica. L’amministrazione comunale ha voluto recuperare un luogo molto caro ai falconaresi e legato alla storia della città sin dal 1969, quando il Tapioca aprì come discoteca all’aperto.

Nel 2004 il dancing venne convertito ad arena cinematografica, dove vennero proiettate pellicole fino all’estate 2014. Sarà proprio l’arena Tapioca a ospitare il primo appuntamento con il cinema all’aperto, fissato per martedì 6 luglio: alle 21 è prevista la proiezione di Coco, film d’animazione che nel 2018 ha conquistato due Oscar (miglior film d’animazione e miglior canzone). Il 13 luglio, invece, il cinema all’aperto si sposta a Castelferretti: in piazza della Libertà, sempre alle 21, sarà la volta del film ’10 giorni senza mamma’, commedia italiana del 2019 con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Nel primo martedì di agosto le proiezioni si spostano di nuovo al Tapioca con la pellicola ‘Ma che bella sorpresa’, altro film diretto da Alessandro Genovesi, con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Renato Pozzetto e Ornella Vanoni. Le proiezioni si chiudono il 17 agosto a Castelferretti con il film ‘Mr. Holmes e il mistero del caso irrisolto’, giallo con Ian McKellen e Laura Linney.

Anche per il cinema all’aperto è obbligatoria la prenotazione attraverso il portale dedicato del Comune, raggiungibile attraverso il sito istituzionale dell’ente.