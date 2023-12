Degrado al cimitero di Tavernelle: rami e foglie invadono il camminamento tra le tombe

ANCONA- Erbacce, rami, piante e foglie invadono completamente il camminamento che attraversa alcune tombe del cimitero di Tavernelle. «È normale lasciare questa situazione?» si domanda un nostro lettore mostrandoci una foto che immortala le condizioni in cui versa un’area del camposanto vicino dall’ingresso principale. Tra buche, lapidi in frantumi e muri che si sgretolano, non è la prima volta che arrivano segnalazioni di degrado e incuria relative al cimitero di Tavernelle.