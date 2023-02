Alla scoperta del linguaggio Braille alla biblioteca Benincasa

Il 21 febbraio si celebra la Giornata nazionale del Braille, che punta a sensibilizzare sull’importanza del Braille nella vita delle persone cieche o ipovedenti.

La Biblioteca Benincasa, all’interno del progetto “Tutti i modi per leggere”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura, organizza dal 22 al 25 febbraio una Settimana Braille ricca di eventi. Durante questi giorni si terranno una tavola rotonda, un workshop riservato ad insegnanti ed educatori e laboratori per le scuole. La settimana si concluderà con una passeggiata al buio, curata dall’UICI Ancona e dal Museo Tattile Statale Omero.

La settimana inizierà mercoledì 22 febbraio alle 17, presso il Palazzo degli Anziani con la tavola rotonda in occasione della Giornata Nazionale Braille “Universo Braille”.

L’evento sarà coordinato da Emanuela Impiccinì, Direttrice della Biblioteca Benincasa. Sono previsti i saluti istituzionali dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ancona Paolo Manarini, dell’assessore alla Cultura del Comune di Ancona Paolo Marasca e del Presidente dell’Uici Ancona Andrea Cionna. Seguiranno questi interventi: “Una vita con il Braille”, Aldo Grassini, Presidente del Museo Tattile Statale Omero; “Braille e tecnologie: insieme per l’autonomia dei ciechi”, Sauro Cesaretti, Vicepresidente Uici Ancona, Presidente Accessibility days, informatico e musicista; “Una scena a rilievo”, Stefania Terré, Vicepresidente Uici Marche e attrice; “Il PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) del Comune di Ancona dalla redazione all’attuazione”, Claudio Centanni Dirigente Urbanistica del Comune di Ancona.

Il programma degli eventi è consultabile sul sito della Benincasa: www.bibliotecabenincasa.it