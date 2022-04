Tra bandi e varianti, finalmente si parte: via ai lavori per la Biciclovia del Conero

ANCONA- Finalmente ci siamo. Dopo gli ultimi rallentamenti, dovuti alla burocrazia e alle varianti, la Biciclovia del Conero è ai nastri di partenza. Il cantiere, appaltato nei giorni scorsi alla ditta laziale Edilinvest, dei lavori partirà prestissimo nel tratto compreso tra Pietralacroce e il parcheggio a monte di Portonovo. Il valore complessivo del progetto ammonta a oltre 530mila euro. I tempi sono stati calcolati in circa sei mesi.

Come noto, rispetto al progetto iniziale, i cambiamenti hanno riguardato la distanza più consistente del percorso rispetto ai corsi d’acqua, l’inserimento di un numero più elevato di drenaggi, l’aumento dell’uso delle palificate in legno, limitando la presenza del calcestruzzo. Nella relazione, il percorso è diviso in circa quarantacinque tratti. Il primo parte dal parcheggio della baia attraverso una strada asfaltata che dovrà essere caratterizzata da apposita segnaletica. Poi, la discesa verso il fosso Boranico che sarà attraversato grazie alla costruzione di un ponticello. Si proseguirà in direzione Varano, percorrendo un versante molto acclive che verrà abbattuto da quattro tornanti. Dopo aver passato Varano, si incontrerà il fossetto affluente del Montacuto, da superare con una passerella. Si percorrerà un tratto parallelo alla Provinciale, con una protezione a difesa dei ciclisti, per attraversare poi la strada per la frazione di Montacuto. L'arrivo, infine, a ridosso del fosso Miano.