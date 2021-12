Ciclovia Adriatica, nuovi fondi per il progetto

«Quello della Ciclovia Adriatica è un progetto ambizioso: 230 chilometri lungo la costa che permetteranno di percorrere in bicicletta le Marche da Gabicce Mare fino a San Benedetto del Tronto. Grazie all’interessamento della Giunta e dell’Assessore Baldelli, sono stati intercettati 27,5 milioni di euro dal Ministero per le infrastrutture e le mobilità sostenibili». Lo dice in una nota il consigliere comunale e regionale FdI Marco Ausili.

«Una cifra di molto maggiore rispetto ai 6 milioni inizialmente preventivati e che permetterà di terminare i lavori entro il 2026- continua Ausili- la Ciclovia Adriatica rappresenta un importante investimento che svolgerà un ruolo di attrattore turistico, presentandosi altresì come modo più sostenibile di vivere il territorio»