Ciclopedonale, buona la..."prima": svelato il percorso che collega il capoluogo alle meraviglie del Conero

ANCONA – Un appuntamento da tempo segnato da tanti appassionati sull’agenda, che ha avuto una splendida giornata di sole primaverile come compagna di viaggio. Sono stati oltre 150 le bici che nella mattinata di ieri hanno percorso gli undici chilometri della ciclopedonale del Conero, inaugurata nella prima domenica di aprile, a partire da via Paolucci a Vallemiano fino ad arrivare alla baia di Portonovo. L’alba del progetto risale addirittura al lontano 2016, con i fondi europei utilizzati dall’amministrazione precedente per pianificare l’opera, poi portata a termine dall’attuale giunta. «È la promozione migliore che si possa fare – dice il sindaco del Capoluogo, Daniele Silvetti, che non è voluto mancare al taglio del nastro – perché una mobilità sostenibile si fa con infrastrutture come questa. La ciclopedonale si inserisce perfettamente nell’offerta turistica e costituirà un valore aggiunto per il nostro territorio».

Diverse le persone che hanno voluto anche avventurarsi a piedi tra i saliscendi del percorso, immerso nel verde e che permette di muoversi in sicurezza osservando le bellezze del Parco del Conero attraverso il quale lo sterrato si snoda fino al panorama mozzafiato offerto all’arrivo. «C’è grande soddisfazione per inserire la Ciclopedonale nelle cartine nelle quali sono già presenti diversi tracciati – spiega Luigi Conte, presidente dell’ente Parco – e che permetterà di poter ulteriormente ammirare le biodiversità e la fauna del territorio ed apprezzare paesaggi meravigliosi tra le colline del luogo ed il mare». Tra podisti e bikers, ma anche semplici appassionati che hanno avuto la possibilità di passeggiare immersi nella natura, una “prima” che ha riscosso successo e che si configura come punto di riferimento, con l’arrivo delle temperature miti, per trascorrere una giornata di full immersion nel verde.