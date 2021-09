“Salva ciclisti”, la Fiab Ancona Conero si muove: proposti nuovi cartelli stradali

La Fiab Ancona Conero sta promuovendo nel territorio anconetano e della provincia, l'istallazione dei cartelli stradali per la campagna di sensibilizzazione “salva ciclisti”, promossa dall'associazione “io rispetto il ciclista”.

La Fiab Ancona Conero sta lavorando quotidianamente in sinergia con tutte le associazioni che condividono gli stessi fini (ambiente e bicicletta) e con gli Enti che sempre di più si rivelano sensibili a queste tematiche. Questa campagna, vuole migliorare la sicurezza e il livello di convivenza tra utenti della strada differenti per mezzo dell'effetto informativo e culturale che tali cartelli hanno indiscutibilmente verso l'utente della strada. E' un invito agli automobilisti a circolare con precauzione in fase di sorpasso e indica la presenza di possibili ciclisti sulle strade.

Questa tipologia di cartelli è già presente da anni sulle strade francesi, spagnole, tedesche e in Italia sono già stati installati in oltre 250 comuni e province italiane, tra cui i comuni di Torino, Siena, Alba, Cuneo, Bologna, Parma, Faenza, Livorno, Barberino del Mugello, Livorno, Senigallia.