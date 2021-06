Ciak, si gira!: ad Ancona i film della Scuola delle Arti per Bambini diretti da Nikola Brunelli

Da giovedì 10 giugno una simpatica banda di 20 bambine e bambini sta girando ben due film brevi in diverse location tra Ancona, Camerano e Osimo, entrambi diretti dal regista Nikola Brunelli, film-maker del noto gruppo Ware en Valse, con il direttore della fotografia Jack Lucas Laugeni.

I film, le cui riprese termineranno il 25 giugno, chiudono il quinto anno creativo della SAB – Scuola delle Arti per Bambini, ideata e diretta da Natalia Paci per conto dell'APS Nie Wiem. I giovanissimi allievi, che hanno seguito la SAB nelle sedi di Ancona e Osimo, stanno giocando a fare l'attore o l'attrice in un set cinematografico a tutti gli effetti, dopo otto mesi dedicati a scrivere la sceneggiatura, a disegnare lo storyboard, ad animare il proprio personaggio in versione cartone animato, creare scenografie e oggetti di scena, infine a cantare, ballare e recitare per imparare bene la propria parte del copione, accompagnati in questo viaggio creativo da una decina di artisti professionisti. La SAB, che a ottobre partirà anche a Macerata oltre che ad Ancona e Osimo, propone ai bimbi dagli 8 agli 11 anni un viaggio avventuroso alla ricerca della propria creatività, attraverso i territori dell’arte, per approdare nel mondo del cinema. A settembre riaprono le iscrizioni e i posti sono limitati (massimo 10 bambini).

Gli insegnanti di Ancona e Osimo sono Lorenzo Bastianelli – recitazione cinematografica; Simone Bellezze – musica; Nikola Brunelli – sceneggiatura e regia; Costanza Carletti e Alec Maginarium – arte / oggetti di scena; Nicola Gobbi – fumetto / story board; Scheila Morganti – animazioni; Hisako Mori – scenografia; Stefania Zepponi – danza. Gli insegnanti di Macerata saranno presentati venerdì 2 luglio, ore 18, al circolo Muffa di Macerata, nell'ambito delle attività del progetto ComuniCanti e della sezione La Punta della Linguaccia del poesia festival La Punta della Lingua, finanziati rispettivamente dalla Regione Marche POR-FESR 2014-2020 progetto ComuniCanti e dal Garante Regionale dei Diritti della Persona.