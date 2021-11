ChocoMarche al via, doclezza e cultura in pieno centro

Tra voglia di gusto e attenzione alla sicurezza è ufficialmente partita la XX edizione di ChocoMarche. Al taglio del nastro in Piazza Cavour, accanto al Vice Sindaco Pierpaolo Sediari, il Presidente di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini, il Segretario Marco Pierpaoli, il Presidente di Confartigianato Ancona Paolo Longhi e il Responsabile territoriale Luca Casagrande. Presenti anche i maestri cioccolatieri, che per tre giorni saranno i grandi protagonisti della kermesse, con le specialità d’eccellenza che presenteranno al pubblico nei salotti del gusto “virtuali” ma anche nelle caratteristiche casette dì legno allestite in Piazza.

«Un’iniziativa che abbiamo fortemente voluto e che oggi si concretizza – ha dichiarato il Presidente Sabbatini – chiesta da tanti operatori e cittadini. Ringraziamo le autorità per averci concesso la realizzazione dell’iniziativa e siamo felici che in questo anno ancora complesso per le nostre attività economiche ChocoMarche possa rappresentare un segno di speranza e possa rappresentare un momento di ritorno alla normalità, sempre nel doveroso rispetto delle regole. E’ il nostro modo per ribadire che ci siamo e che rimaniamo accanto alle imprese per sostenerle».

«Apriamo questa iniziativa oggi – ha aggiunto il Segretario Pierpaoli – consapevoli che si tratta di un segnale di ripartenza. Abbiamo voluto un appuntamento in cui la sicurezza fosse al primo posto: ecco perché abbiamo messo in campo una copertura social con dirette streaming e Facebook, per consentire alle persone di seguire comodamente le dimostrazioni. Auspichiamo che questi tre giorni possano rappresentare un momento di spensieratezza per chi ci verrà a trovare, oltre che di scoperta delle eccellenze del nostro territorio e di promozione importante per le nostre aziende artigiane, le quali stanno vivendo un momento non semplice». «Grazie a eventi come ChocoMarche - ha detto Longhi - possiamo fare conoscere le nostre specialità d’eccellenza, e questo oggi è ancora più fondamentale, per aiutare le nostre aziende a superare la crisi. Un modo per far conoscere al grande pubblico la qualità delle nostre produzioni artigianali e le lavorazioni uniche dei Maestri, un sapere che va tutelato e tramandato». «Abbiamo organizzato la presenza di 13 espositori, con le loro casette aperte al pubblico per la vendita dei prodotti, e ci sarà anche un Salotto del Gusto “virtuale”- ha ricordato Casagrande, organizzatore dell’iniziativa - gli eventi in programma potranno essere seguiti esclusivamente online, a tutela della sicurezza di tutti, sulle pagine Facebook di ChocoMarche 2021, Confartigianato e La Via Maestra».

Tra i protagonisti della prima giornata, Venerdì 19, Claudio Api, Chef del Ristorante “Arnia del Cuciniere” di Falconara Marittima, e il Maestro Davide Marcantognini de “I Colori del Cioccolato” di Mondavio. Sabato pomeriggio dalle 16, appuntamento con lo Chef Marco Cupido della “DegOsteria” di Ancona, seguito dal Maestro Luigi Loscalzo della Cioccolateria “Dolce Vita” di Jesi. Domenica 21, il gran finale dalle 10.30 con il Maestro Cioccolatiere Riccardo Pelagagge di “Pierre – Dolce al Cuore” di Santa Maria Nuova e lo Chef Claudio Api. Domenica pomeriggio, a conclusione della manifestazione dalle 16 in poi, lo show cooking di Sara Accorroni, Campionessa mondiale di Pasticceria al MDAS 2016, e la dimostrazione del Pastry and Chocolate Chef, Stefan Krueger. Coinvolte anche numerose scuole del Capoluogo, per far conoscere ai ragazzi il valore del lavoro che c'è dietro una sana e corretta alimentazione.