Caos all'uscita da scuola, ipotesi stop veicoli: si studia anche una rotatoria

ANCONA - Attraversamenti pedonali rialzati lungo la strada principale di Pietralacroce, ma allo studio c’è anche l’ipotesi una rotatoria all’incrocio tra via del Conero e via Santa Margherita. Passa in consiglio comunale la mozione proposta da Susanna Dini (Pd) e Diego Urbisaglia (Verdi). Sul fronte sicurezza stradale è allo studio anche l’ipotesi di una chiusura temporanea di parte della via principale, limitata all’orario di uscita dei bambini. Ipotesi, quest’ultima, emersa in commissione e che andrebbe a ricalcare quanto succede già nell’orario di uscita delle scuole Conero. Al vaglio della giunta, dopo richieste presentate più volte negli ultimi anni, c’è la possibilità di fermare il traffico automobilistico per pochi minuti intorno all'ora di pranzo, permettendo comunque di raggiungere la parte opposta del quartiere (ingresso forte Altavilla) deviando per via Ciarafoni.

Entro il 2022 intanto, il Comune si è impegnato a cambiare l’illuminazione sulla via principale con sistemi a Led, al posto degli attuali corpi “a gonnella” che producono una fioca luce gialla.