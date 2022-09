Lo storico bar chiude, polemiche sui social: proteste anche all’indirizzo del parroco

SENIGALLIA- La chiusura del Bar Portone, storico punto di ritrovo per i cittadini di Senigallia e non solo attivo dal 1976, ha lasciato tanto amaro in bocca. Sui social, in particolare, si sono susseguiti diversi messaggi contro la decisione. Alcuni hanno coinvolto anche il parroco Don Paolo Gasperini (i locali sarebbero infatti della chiesa):

«Il Bar Portone, dopo più di 40anni, chiude definitivamente grazie al parroco della chiesa del Portone – riporta un post sulla pagina Facebook Sei di Senigallia se… - Chi vuole può venire a salutare Franco e Concetta martedì (27 settembre) dalle 19 in poi. Venite numerosi». Un ultimo momento di condivisione quindi prima della chiusura. Al momento Gasperini non ha rilasciato dichiarazioni.