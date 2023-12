Il palazzo vibra quando passano gli autobus: chiusa la buca in corso Stamira

ANCONA- La buca in corso Stamira all’altezza del civico 17 è stata chiusa. Il giorno dopo il nostro articolo con la segnalazione di un lettore, questa mattina una squadra del Comune è intervenuta per coprire con l’asfalto l’avvallamento sulla corsia riservata agli autobus. La buca “nasconde un tombino” che ogni tanto viene riaperto per delle ispezioni. Anche se viene ricoperto con il bitume, dopo poche settimane dalla chiusura si forma nuovamente la buca che provoca disagi per gli abitanti del palazzo, costretti a continue vibrazioni quando transitano gli autobus. Una situazione insostenibile che va avanti da ormai due anni. Decine le segnalazioni inviate al Comune da amministratore e condomini per far presente il problema e oggi, dopo sei mesi, è intervenuta una squadra comunale. Per qualche settimana gli abitanti del palazzo possono tirare un sospiro di sollievo, consapevoli che tra poco si ripresenterà lo stesso problema finché non sarà trovata una soluzione definitiva.



Anche in via Avvenati, il giorno dopo un nostro articolo, l’amministrazione comunale è intervenuta per sistemare il tombino a rischio crollo al centro della carreggiata. A segnalare la pericolosità era stato un lettore preoccupato.