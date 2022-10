Restauro completato, riapre la chiesa di San Biagio

Dopo i lavori di restauro, la chiesa di San Biagio riaprirà giovedì 13 ottobre, alle ore 18.30. La riapertura della chiesa di Corso Mazzini chiuderà la nona edizione della rassegna estiva “Scrigni Sacri. Le meraviglie dell’arte”, organizzata dal Museo Diocesano di Ancona. Per l’occasione saranno eseguiti brani dalla Cappella Musicale “San Ciriaco”.

Chiusa da tempo a causa di intonaci staccatisi dalla parete esterna, la chiesa negli ultimi due anni ha ricevuto importanti interventi di restauro sia nella struttura generale, che nella parte interna in cui sono stati restaurati gli stucchi, le pareti e le opere pittoriche della volta e dell’abside dell’altare. È stato fatto il nuovo impianto elettrico con i corpi illuminanti e sono stati ripuliti l’intera facciata e il portale in pietra. I lavori sono stati eseguiti grazie al contributo della Cei e dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, con bonus fiscale e con fondi propri della Rettoria di San Biagio.

Grazie al restauro, la chiesa torna dunque a splendere e ospiterà l’adorazione eucaristica. Sarà una chiesa aperta nel centro di Ancona, nelle ore del giorno, e chi vorrà potrà entrare e pregare davanti al Santissimo Sacramento. «Nel cuore della città – dichiara Mons. Angelo Spina, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo - c’è uno scrigno prezioso di arte e di fede: la chiesa di San Biagio. Tanto cara agli anconetani, custodisce il tesoro della Chiesa: la Santa Eucaristia. Passando davanti a questa chiesa, come i discepoli di Gesù, chiediamo: “Resta con noi Signore perché si fa sera”. E Lui si ferma con noi, perciò siamo invitati a pregare e ad adorare, in silenzio davanti a Gesù, Pane di vita eterna, per avere pace e salvezza per la nostra vita».