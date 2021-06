Padel Free Sport, la sfida di un gruppo di giovani falconaresi conquista Chiaravalle

Quattro ragazzi con la collaborazione dei responsabili di Sportlife 23 hanno deciso di trasformare nel centro di Via Nagy uno dei due campi da calcio a 5 in una struttura da Padel. Enorme il gradimento degli appassionati

E’ Padel-mania anche a Chiaravalle. La nascita del nuovo Padel Free Sport, nel centro sportivo di Via Nagy, ha dato il via alla passione dei tanti appassionati chiaravallesi che si stanno cimentando quotidianamente nella disciplina – figlia del tennis - che ormai ha scalato tutte le hit parade di gradimento degli italiani. Merito di quanto sta accadendo a Chiaravalle va dato ad un gruppo di ragazzi falconaresi che, in collaborazione con i responsabili di Sportlife 23 Falconara Francesco e Alessandro Saracini, hanno avuto l’intuizione di trasformare uno dei già esistenti campi da calcio a 5 nella struttura in tre campi da padel che sette giorni su sette, ininterrottamente dalla mattina alla sera, sono diventati il ritrovo di mille generazioni di sportivi.

A fare la differenza la “panoramicità” di questi campi, dall’enorme impatto visivo, che sta letteralmente conquistando tutti e un’area attrezzate nelle vicinanze munita di area giochi per bambini, punti di ristoro e quant’altro. Una bella testimonianza di imprenditoria giovanile in tempi di difficoltà, nonostante il peggio sia quasi passato in termini pandemici, che ha visto dei ragazzi investire le loro risorse in qualcosa di nuovo, di inedito. Che però, in crescita costante, sta già dando i suoi frutti.