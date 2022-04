Scuola e ricerca universitaria: Cgil primo sindacato nelle RSU

ANCONA - La Flc Cgil Ancona (scuola, ricerca e università) si conferma primo sindacato nella scuola anche in questa tornata di elezioni RSU (rappresentanze sindacali unitarie), aumentando il proprio consenso nelle scuole della provincia. Primo sindacato in 35 delle 67 sedi scrutinate con risultati importanti il 75% dei voti al Liceo Perticari di Senigallia, quasi il 70% all' IC Marco Polo di Fabriano, all'IC Mazzini di Castelfidardo, all' IC Cerreto D'Esi, all' IC Monte San Vito. E ancora: il 50% dei voti negli IC Novelli Natalucci di Ancona e all' IC di Arcevia. Flc Cgil torna ad essere primo sindacato anche all'Einstein Nebbia di Loreto, al Liceo Artistico Mannucci, al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi, all'IC Federico II di Jesi .

«L'elenco sarebbe ancora più lungo - dichiarano Eleonora Fontana , segretaria generale Flc Cgil Ancona e Giovanni Masuzzo, Flc Cgil Ancona -. E’ un risultato importante ottenuto superando molte difficoltà tra cui quelle legate alla pandemia». Storico è poi il risultato negli enti di Ricerca CNR e ISTAT con il 58% dei voti.