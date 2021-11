Cgil, arriva il "camper dei diritti": un ufficio mobile dove conoscere tutti i servizi

Da domani, 5 novembre fino al 30 in tutta la provincia girerà il camper dei Diritti della Cgil di Ancona. E’ un’iniziativa promossa, come fa sapere Marco Bastianelli, segretario Cgil Ancona, per «diffondere la conoscenza dei diritti e le informazioni direttamente tra i cittadini. E’ un primo passo per avvicinarsi, in modo stabile e innovativo, a lavoratori e pensionati». Sull’ufficio mobile ci sarà la possibilità di conoscere e utilizzare tutti i servizi della Cgil tra cui consulenza contrattuale, controllo buste paghe, vertenze e servizi fiscali.

Il Camper, domani sarà presente a Jesi dalle 10 alle 17 nei pressi della filiale Lidl, e poi il 12 e il 19 presso altri centri commerciali, lunedì 8 a Senigallia al parcheggio del centro commerciale il Molino e lunedì 15 presso il Maestrale dalle 10 alle 17; ad Ancona il 10 al parcheggio del Centro commerciale Mirum, il 24 al centro commerciale Il Conero e il 30 al porto di Ancona. A Falconara, il Camper sarà venerdì 26 al parcheggio Conad di via Marconi, a Osimo il 16 e il 17, a Loreto il 2 , a Chiaravalle il 25 e a Fabriano il 29. L’iniziativa si chiuderà il 30, al porto di Ancona, con la partecipazione di tutte categorie sindacali coinvolte nel sito produttivo dello scalo dorico.