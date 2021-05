In partenza carico di aiuti umanitari verso la Bosnia, saranno destinati ai campi profughi

ANCONA- Partirà domani, 7 maggio, da Falconara, il secondo invio di aiuti umanitari dalla provincia di Ancona per i profughi della Bosnia, frutto dell’iniziativa “[R]accolgo”, promossa dalla CGIL di Ancona, assieme alle associazioni “Jesi in Comune” ed “Isola” di Chiaravalle. Dopo il primo invio, il 20 aprile scorso, di un Tir dal porto di Ancona verso la Grecia, domani sarà la volta del secondo giro di aiuti, via terra, a sostegno delle migliaia di disperati della cosiddetta “rotta balcanica”. Ad attenderlo i referenti sul territorio della “Comunità Emmaus”, organismo solidale italiano con una lunga storia, da tempo presente nel campo di Bihac ed in altri della Bosnia. La raccolta ha mostrato la generosità di privati, associazioni, scuole e imprese, che hanno donato tanti beni di prima necessità. Tante anche le donazioni giunte dalle province limitrofe e da aziende del territorio.

Il comitato “[R]accolgo” ha dovuto, da fine febbraio, fronteggiare improvvise ed impreviste difficoltà d’invio dei beni, dovute soprattutto alle mutate condizioni sul campo in Bosnia, che sembravano impedire qualsiasi forma di consegna: «Anche in un momento come questo – dichiara Marco Bastianelli, segretario generale della CGIL di Ancona - un’iniziativa come “[R]accolgo” è la dimostrazione che la mobilitazione solidale di tante individualità e dell’associazionismo può fornire una risposta diversa ed efficace alle crescenti ingiustizie. Tanto più quando lo scandalo dei profughi abbandonati a sé stessi, e fra loro tantissime donne e bambini, accade proprio nel cuore dell’Europa».