Vaccino-cerotto contro il Covid, arrivano i primi risultati: ecco come funziona

Un vaccino-cerotto anti covid che si applica sulla cute in un'unica dose e che potrebbe avere un ruolo chiave nella lotta contro il coronavirus Sars-CoV-2 nei Paesi con risorse limitate, perché è low cost e si conserva a lungo a temperatura ambiente. È la prospettiva delineata da un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, che raccoglie i risultati emersi dai primi test condotti dalle Università del Queensland e del Texas su un potenziale nuovo vaccino con tecnologie differenti rispetto a quello in uso.

Come funziona il vaccino-cerotto

Testato su modelli animali, il vaccino-cerotto, a somministrazione cutanea senza aghi, sembra indurre una forte risposta anticorpale. Il cerotto contiene cinquemila micro-aghetti impercettibili che somministrano attraverso la cute Hexapro, un prodotto già in fase di sperimentazione clinica nella formulazione iniettabile. Hexapro si basa su una versione modificata della proteina virale Spike, che la rende più stabile più a lungo. Il vaccino è low cost e facile da produrre su vasta scala, inoltre si conserva bene a temperatura ambiente (25 gradi) anche per oltre 30 giorni e può resistere per una settimana anche a temperature elevate (40 gradi). Si candida dunque ad essere un vaccino promettente nei Paesi poveri e con scarse infrastrutture sanitarie, anche perché ha costi contenuti. Negli studi su modelli animali condotti finora il cerotto-vaccino è risultato efficace nel difenderli dall'infezione.

