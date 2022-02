Due posti a tempo indeterminato al Comune di Ancona: info e candidature

Il Comune di Ancona ha indetto due concorsi pubblici per esami. Termine di scadenza per entrambi per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 13,00 del 16 febbraio prossimo. Il primo riguarda la copertura di 8 posti di Istruttore amministrativo - cat C/1 full time a tempo indeterminato, presso il Comune di Ancona (bando n.7/22).

Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Comune di Ancona sul proprio sito istituzionale, raggiungibile al seguente link: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_018

Il Comune invita i candidati a inoltrare la domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, al fine di evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione che possano impedire la ricezione della domanda. La piattaforma di ricevimento on line delle candidature verrà posta “off-line” alle ore 13:01 del 16/02/2022.

L'altro concorso riguarda la copertura di n. 1 posto di Funzionario informatico cat. D/1 full time a tempo indeterminato, presso il Comune di Ancona (Bando n. 8/2022). Gli interessati potranno inoltrare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione dal Comune di Ancona sul proprio sito istituzionale, raggiungibile al seguente link: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_019