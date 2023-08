Ancona Entrate assume a tempo indeterminato, indetto il concorso

ANCONA - E' stato indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato due posti di istruttore amministrativo – Area degli Istruttori – con contratto di lavoro a tempo pieno (CCNL Comparto Funzioni Locali) ad Ancona Entrate srl. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è venerdì 8 settembre 2023.

La presentazione delle domande dovrà avvenire unicamente tramite il Portale InPA esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma InPA raggiungibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/. Eventuali domande pervenute tramite mezzi diversi dal Portale del Reclutamento non saranno prese in considerazione. I requisiti e ogni altra informazione si trovano all'interno del bando consultabile sul sito di Ancona Entrate o a questo link