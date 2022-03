Edma Reti Gas cerca personale su Ancona e Senigallia

ANCONA - Edma Reti Gas, società del Gruppo Estra, attiva nella distribuzione del gas naturale in 15 Comuni della provincia di Ancona, cerca impiegati tecnici che opereranno nella propria sede di Ancona o Senigallia.

Per questo ha indetto una selezione per la formazione di un elenco di candidati idonei, finalizzata all’eventuale assunzione con contratto a tempo determinato, con possibilità di conferma a tempo indeterminato. Per presentare domanda si richiede la laurea triennale in Ingegneria meccanica o Ingegneria industriale, oppure il diploma di maturità tecnica ad indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, di perito industriale in Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, o di maturità professionale in Industria e Artigianato, Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Chi è in possesso di un diploma di qualifica professionale in Industria e Artigianato, Manutenzione e Assistenza Tecnica potrà partecipare nel caso in cui abbia maturato un’esperienza lavorativa di sei mesi presso aziende di distribuzione del gas. In relazione al fatto che la figura ricercata dovrà effettuare anche il servizio di reperibilità per l'attività di pronto intervento, con turni h24/24 secondo un calendario definito, è richiesto che la residenza/domicilio del candidato sia in un raggio massimo di 35 chilometri dalla sede di Via Del Commercio 29, ad Ancona. Tale requisito dovrà essere posseduto all’atto dell’assunzione.

Gli altri requisiti sono indicati all’interno dell’avviso, scaricabile all’indirizzo: https://www.edmaretigas.it/lavora-con-noi/ . La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 aprile 2022, esclusivamente secondo le modalità previste dall’avviso di cui sopra.