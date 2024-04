Cercasi agenti di polizia a tempo indeterminato, per 15 posti sono già arrivate 1000 candidature

ANCONA - Il recente avviso di concorso per esami per la copertura di 15 posizioni di agenti di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato presso il Corpo di Polizia Locale del Comune di Ancona ha suscitato un notevole interesse. Con la scadenza fissata per il 26 aprile scorso, sono state ricevute ben 960 candidature.

Le prove d'esame prevedono una serie di test, includendo una prova pratica di efficienza fisica, una prova scritta e una prova orale. A causa del gran numero di partecipanti, la prova pratica di efficienza fisica si terrà il 14 e il 15 maggio 2024 presso la Pista di atletica Italico Conti in Via della Montagnola ad Ancona. Il primo giorno, il 14 maggio, svolgeranno la prova tutte le candidate di sesso femminile e i candidati di sesso maschile i cui cognomi iniziano con le lettere A, B e C; mentre il secondo giorno, il 15 maggio, toccherà ai candidati di sesso maschile i cui cognomi iniziano con le lettere dalla D alla Z. Nei prossimi giorni saranno pubblicate ulteriori informazioni logistiche e organizzative.

La prova scritta, riservata a coloro che supereranno la prova pratica di efficienza fisica, si terrà il 23 maggio 2024 presso il PalaPrometeo Estra “Liano Rossini”. Ulteriori dettagli sull'orario e le modalità organizzative della prova saranno comunicati successivamente. Tra i requisiti richiesti figura l'acquisizione dell’idoneità prevista per l’assegnazione dell’arma, da ottenere prima dell’assunzione, oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, l'idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni, l'abilitazione alla guida di cat. B e superiore e la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse. I candidati sono invitati a consultare i canali di informazione indicati nel Bando per gli aggiornamenti.