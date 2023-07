Aiutare le persone fragili a trovare lavoro, corso di Confartigianato

ANCONA - Contribuire alla formazione degli operatori delle Associazioni della rete di Sussidiarietà per trasferire loro conoscenze e strumenti con cui aiutare le persone, soprattutto quelle particolarmente fragili, nella ricerca di un lavoro. È stata questa l’attività svolta da Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino e dal Centro per l’Impiego di Ancona a Loreto. L’incontro si è tenuto presso la sala consiliare del Comune di Loreto alla presenza del sindaco Moreno Pieroni, di Maila Cascia, Responsabile servizi per il lavoro – Job Talent di Caf-Sic ed Emanuele Ruffini, responsabile dell’ufficio dell’Area territoriale dei comuni di Castelfidardo e Loreto, la funzionaria Annarella Mastrantonio per il Centro per l’Impiego di Ancona. Tra gli argomenti affrontati l’uso dei portali di ricerca del lavoro (come ricercare le offerte nel portale regionale degli annunci dei centri per impiego; come utilizzare il portale incrocio domanda/offerta di lavoro di Confartigianato ‘Job Talent’ e regionale); i concetti di base su come si redige il curriculum vitae, le principali tipologie contrattuali e le agevolazioni.

L’incontro è stato il primo di una serie che si inserisce in un progetto che guarda all'utenza stessa, ma anche alla cittadinanza in generale. “L’incontro, in sinergia con il Centro per l’Impiego di Ancona, evidenzia la presenza attiva di Confartigianato sul territorio, in collaborazione con gli altri soggetti del mercato del lavoro, allo scopo di perseguire, attraverso un sistema integrato, il fine comune di supportare il mercato del lavoro, di agevolarne i flussi, di affiancare/assistere/accompagnare i protagonisti, di identificare i fabbisogni professionali” dicono Cascia e Ruffini.

Al progetto partecipano tutti i soggetti che compongono la rete di Sussidiarietà: Comune di Loreto, la Prelatura della Santa Casa di Loreto, la Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Loreto con le seguenti associazioni di volontariato: Croce Rossa Italiana Comitato locale di Loreto, Mensa Lauretana della Caritas Onlus, Loreto Grande Cuore, AVULSS, Associazione Nazionale Famiglie Numerose ed il Gruppo Comunale di Protezione Civile.