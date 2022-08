Riapre il ristorante del Centro Tennis Pietralacroce: c’è già la data del taglio del nastro

ANCONA- Il ristorante del Centro Tennis Pietralacroce, uno dei luoghi più esclusivi della città che in passato hanno vista centinaia di vip transitare al proprio interno, sta per riaprire i battenti. Lo farà con alla guida l’imprenditore Dalmazio Rossi, già titolare della Cantinetta, che ha messo nel mirino una potenziale data per l’effettiva riapertura.

Il taglio del nastro, se i lavori andranno secondo gli step prefissati, potrebbe avvenire già entro dicembre così da ospitare i clienti nel corso delle festività natalizie. Il tutto passa attraverso il restyling dell’intera struttura con le trattative con il gestore Paolo Mazzarini (presidente del Circolo Tennis Club) che sono già ad un punto di svolta. Il ristorante andrebbe ad occupare il piano superiore. Mentre nei locali al piano terra molto probabilmente andranno le attività legate ai campi da tennis. Il target di riferimento sarà vario e abbraccerà tanto le famiglie quanto i giovani.