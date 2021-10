Centro tennis Pietralacroce, è il mese decisivo: la concessione sarà ultra ventennale

L’assegnazione della gestione del nuovo centro tennis di Pietralacroce, una dei luoghi storicamente più importanti della città, entra finalmente nel vivo. Entro la fine di novembre si saprà a chi spetterà la gestione per 21 anni (di cui uno per i lavori) della nuova struttura per un valore determinato di 4,2 milioni di euro. Insieme ai campi da tennis si fa riferimento anche al bar/ristorante che potrà essere a sua volta assegnato a terzi. Il vincitore del bando dovrebbe subentrare dal 1 giugno.

Tra i vari punti dell’intervento, insieme al restyling completo dei campi che in passato hanno visto autentiche stelle del tennis nazionale e internazionale destreggiarsi, c’è anche la realizzazione di coperture pressostatiche con tanto di proiettori a led all’insegna della sostenibilità.