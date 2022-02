“Nuova” vecchia proprietà per il Tennis di Pietralacroce: assegnata la gestione ventennale

Assegnata la nuova gestione ventennale per il Circolo Tennis di Pietralacroce, lo storico circolo cittadino che nel suo passato ha ospitato campioni di ogni levatura e visto crescere intere generazioni di appassionati e non solo. Sarà ancora il Tennis Club Ancona a gestire, anche in virtù del fatto che presentandosi al bando in sinergia con l’Artigiana Elettrika Srl, era stato l’unico a presentare domanda.

La gestione, oltre che dell’impianto (7 campi da tennis, di cui cinque coperti in tensostruttura) si riferisce anche al bar/ristorante che potrà essere anche affidato a terzi e non solo riservato ai soci della struttura che sono circa duecento. Previsto un restyling importante che riguarderà anche l’impianto di illuminazione che, rigorosamente, sarà allestito attraverso l’installazione di proiettori a led.

Inoltre verrà effettuato il ripristino di tutti i percorsi pedonali di collegamento ai campi da gioco, compreso il consolidamento statico del muro di contenimento a lato del parcheggio riservato agli atleti. Sorgerà anche una nuova tribuna, di 500 posti, al di sotto della quale troveranno posto i servizi igienici. L’ultima opera riguarderà l’impermeabilizzazione e il ripristino di tutte le parti ammalorate negli anni dalle infiltrazioni d’acqua.

Anche il sindaco Valeria Mancinelli, insieme all’assessore Andrea Guidotti, attraverso un post propri social è apparsa più che soddisfatta: “Nuova vita per il centro tennis di Pietralacroce. Si è concluso l'iter per l'affidamento della gestione del centro e per la riqualificazione di un luogo tanto amato e frequentato dagli anconetani, ma che doveva essere valorizzato con ulteriori investimenti. Questo assetto consentirà ora di completare e stabilizzare quel rilancio che era stato avviato negli ultimi anni. Un altro tassello nella città che cambia”.