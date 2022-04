Centro storico, ascoltate le lamentele: aumentano i parcheggi residenti

ANCONA- Nuove strisce blu per i residenti già in predisposte o in via di predisposizione proprio in questi giorni da parte degli enti preposti. E’ arrivata una buona notizia per il centro storico e, in particolare, per il Rione Adriatico che cerca di risolvere le varie problematiche legate ai parcheggi. Modifiche sono arrivate nella zona di via Piave, via Isonzo ma anche di corso Amendola nel tentativo di andare incontro alle esigenze ribadite nei mesi scorsi.

Cittadini, comitati territoriali ma anche lavoratori (e turisti, nell’ultimissimo periodo) avevano lamentato la carenza di parcheggi in centro. In particolare, nelle primissime ore della mattina e durante la sera. Un banco di prova importante sarà quello della Fiera di San Ciriaco che si svolgerà – in particolare al viale della Vittoria – dal 1 al 4 maggio con gli stand gastronomici di piazza Pertini che apriranno i battenti il 30 aprile.