Centro storico, quasi fatta per i paraventi fissi: manca l’ultimo ok delle autorità

Bar e ristoranti del centro verso il permesso per la modifica dei dehors. Entro la fine dell'anno potrebbero ricevere il via libera per l'allestimento di paratie e protezioni dalle intemperie. Ma il condizionale è d'obbligo. Ci sono alcuni step da superare tra cui il parere ufficiale della Soprintendenza e successivamente la proroga dello stato d'emergenza che consentirebbe alle attività di mantenere l'ampliamento degli spazi concesso dal Comune. A confermare il tutto anche l’assessore alla Pierpaolo Sediari.

Nell'ultimo periodo sono state circa un centinaio le richieste pervenute al Comune, tra nuovi dehors e ampliamenti di quelli già esistenti. E se il 31 dicembre dovesse terminare lo stato d'emergenza, il Comune ha previsto un periodo transitorio di un anno per ammortizzare le eventuali spese per gli allestimenti.