Il centro storico è un bagliore di luce: pronta la nuova illuminazione hi-tech

Il centro storico di Ancona brillerà di luce propria. O meglio brillerà attraverso i nuovi 730 punti luce hi-tech che saranno installati per realizzare, nei canoni della più totale modernità e sostenibilità, un vero e proprio percorso scenografico nella zona del Guasco. Il tutto, come annunciato attraverso social anche dall’amministrazione comunale, rientra nel Waterfront 3.0 per la riqualificazione dell’intero centro.

Nello specifico saranno illuminati di notte, esaltando i tratti distintivi della zona, il Duomo, il Faro Vecchio e la Cittadella. Si potrà ammirare la nuova illuminazione anche lungo via della Loggia, completamene rinnovata, e sulle pareti di Santa Maria della Piazza. Il risparmio energetico, calcolato, sarà del 50% rispetto a quello tradizionale e con quest’opera sono state gettate le basi anche per gli interventi che interesseranno il lungomare Vanvitelli e via XXIX Settembre.