Concerti, mercatini e street food: il centro riparte all’insegna degli eventi

OSIMO- Ripartire con vigore, entusiasmo e voglia di divertirsi. Nel rispetto delle misure anti-Covid ma con la consapevolezza che si sta entrando in una fase di definitivo alleggerimento. Con queste premesse il Comune di Osimo ha indetto tre eventi per il prossimo weekend, in concomitanza con il ponte del 25 aprile, che spazieranno dallo street food, ai mercatini fino ad arrivare ad una serie di concerti.

Si partirà, infatti, da sabato 23 aprile dalle 10 alle 24 con il cibo di strada a piazza Nuova organizzato dalla Temporary Events, la stessa che lunedì 25 ha battezzato un mercatino artigianale in via Saffi dalle 9 alle 20. Mercatino che sarà anche la costante, domenica 24 aprile, in piazza Boccolino con particolare attenzione al collezionismo, alla rigatteria e all’artigianato. Un appuntamento che potrebbe ripetersi periodicamente portando Osimo tra le location centrali insieme a Recanati, Frasassi, Gubbio e San Severino Marche. Infine, come detto, spazio anche ai concerti in particolare il 25 aprile al teatro La Nuova Fenice dove si esibiranno i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica. A seguire il corteo con la Banda Città di Osimo che arriverà al Cippo della Resistenza, tra via Lionetta e via San Francesco, per la deposizione della Corona di alloro e i discorsi celebrativi.