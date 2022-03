Ancona, il sindaco Mancinelli apre alla costruzione del nuovo centro sportivo

ANCONA- Ha chiuso la conferenza stampa di presentazione, da padrona di casa. Con un sorriso e una speranza in un futuro importante, calcistico e non solo, per la sua città. Il sindaco Valeria Mancinelli, in prima fila, ha presenziato allo sbarco dell’imprenditore asiatico Tony Tiong – dopo averlo già incontrato in Comune lo scorso 21 febbraio – dando anche la sua approvazione alla nascita della nuova Ancona. Dopo il closing, Tiong assumerà il 95% del pacchetto di maggioranza:

«Nei prossimi giorni ci confronteremo ancora, quello che è nelle competenze dell’amministrazione comunale sarà fatto. Nei pressi del Del Conero ci sono terreni di nostra proprietà, se mister Tiong dovesse rendere esplicita la sua manifestazione d’interesse procederemo a bando pubblico nel più breve tempo possibile. Grazie a Tiong, grazie a Canil, a tutti voi ma soprattutto ad una grande donna come Roberta Nocelli per tutto quello che fa»