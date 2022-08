Ancona, novità verso il “centro sportivo”: le ruspe in azione nell’area designata

ANCONA- Novità importanti relative al futuro centro sportivo sognato dall’Ancona del presidente Tony Tiong. Nella zona di sette ettari e mezzo individuata per la nascita della struttura, collocata tra la ferrovia e Ciavattini Garden nelle adiacenze del Del Conero, sono arrivate le ruspe che si stanno occupando della bonifica dell’intera area. Un segnale importante che potrebbe accelerare la burocrazia finalizzata alla pubblicazione del bando per l’aggiudicazione atteso, comunque, entro la fine dell’anno.

Allo stesso modo grandi passi avanti sono stati fatti per quanto concerne le condizioni dello stadio Del Conero. Il terreno di gioco, ridotto all’osso dopo i concerti di giugno di Ultimo e Vasco Rossi, grazie all’intensa attività delle imprese che stanno lavorando e delle piogge degli ultimi giorni ha ripreso tangibilmente vigore (e colore) e potrebbe essere pronto nel giro di pochi giorni. Contestualmente, dopo che i lavori sono stati già assegnati, si procederà anche con la sostituzione dei tremila seggiolini in curva nord e curva sud in aggiunta ai centoventi di tribuna vip.