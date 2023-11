Centro Papa Giovanni XXIII, inizia la campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno delle persone con disabilità

Il Natale è da sempre uno dei periodi più importanti per il Centro Papa Giovanni XXIII e per le persone con disabilità. Proprio in questi giorni il Centro di via M.T. di Calcutta sta iniziando la Campagna di raccolta fondi a sostegno dell’inclusione sociale e lavorativa, con diverse azioni. La prima, con il nuovo video girato al Teatro Cortesi di Sirolo e presentato proprio nel Comune perla del Monte Conero alla presenza del sindaco Filippo Moschella. Il filmato dal titolo “Accendi la luce della solidarietà” è visionabile su tutti i principali social della Cooperativa: YouTube, Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok.

La seconda, è costituita l’inizio degli eventi di piazza. I volontari e le volontarie del Centro Papa Giovanni XXIII non saranno presenti solo nel Mercatino Natalizio di Ancona (con l’ormai classica casetta di legno a Piazza Cavour), ma anche in tutte le parrocchie aderenti e nei Mercatini dei Comuni limitrofi. In tutte queste location sarà possibile trovare l’originale Torrone Solidale - in collaborazione Fiorente, la storica industria dolciaria dorica - gadget e manufatti solidali e tanto altro ancora.

Come lo scorso anno, accanto ai buonissimi gusti classici due attirano l’attenzione: il Gusto CPG, creato con la Pastry Chef campionessa mondiale 2016 Sara Accorroni per festeggiare i primi 25 anni di attività del Centro nel 2021 ed il Torrone Solidale Biancorosso, nato da una golosa collaborazione fra l’US Ancona ed il Centro Papa Giovanni XXIII nel 2022. Infatti, proprio a Novembre dello scorso anno, le persone con disabilità che frequentano il Centro avevano ricevuto la gradita visita di diversi esponenti del mondo biancorosso: il Direttore Generale Roberta Nocelli dell’US Ancona e il Responsabile Marketing e Social Media Luca Rotili, un giocatore, i rappresentanti delle tifoserie tra cui Eros Giardini di Clubs Uniti Biancorossi Ancona, Angela Ausili di Noi Biancorosse e, Alfredo Portaleone della Curva Nord.

Il gruppo, attraverso un percorso di due incontri, ha creato la ricetta del primo, che sarà realizzato dalla storica industria dolciaria Fiorente di Ancona. A guidare la squadra, attraverso un viaggio tra i sapori, i gusti personali e la componente estetica, sempre la professionista Sara Accorroni. I volontari e le volontarie saranno presenti allo stadio “Del Conero” durante le partite casalinghe dell’Ancona durante il mese di Dicembre.