Centro estivo "Tre colli": il programma e i costi

BELVEDERE OSTRENSE - Vivere l'estate insieme, condividendo giochi, tempo libero e voglia di stare insieme. E' con questo spirito che tornano, anche per l'estate 2022, i Centri Estivi nel Comune di Belvedere Ostrense, organizzati dalla ASD Union Tre Colli. I centri estivi sono articolati per andare incontro alle esigenze dei genitori e per questo è possibile scegliere sia la formula giornaliera che settimanale, nell'opzione solo mattino (dalle 7,45 alle 12,45) o fino al pomeriggio (dalle 7,45 alle 17,30).

Pranzi e merende sono comprese nelle quote di iscrizione che sono di 20 euro per il giornalieri, di 55 euro per il settimanale con mezza giornata e di 95 euro per il settimanale tutto il giorno. Animatrici e animatori dell'Union Tre Colli accolgono bambini e ragazzi proponendo loro le attività più disparate, dagli sport come tamburello, tennis, beachvolley, ping pong e basket, ai torni di calcio e pallavolo, a varie attività ricreative pensate anche per i più piccoli, fino all'aiuto compiti pomeridiano. I centri estivi si tengono presso i “campetti” con due uscite settimanali alla piscina del “Morobello”.