Centri estivi al Cus Ancona, date e novità dell’edizione 2023: c'è anche la ristorazione serale

ANCONA - Una tradizione che si rinnova e mai come quest’anno i centri estivi del Cus Ancona si candidano a divenire un vero e proprio punto di aggregazione per bambini ma anche per le famiglie grazie anche al servizio di ristorazione. Il responsabile dell’intera macchina organizzativa Francesco Agostinelli: “I centri estivi del Cus Ancona sono sempre stati un esempio di professionalità per i servizi offerti alle famiglie e mai come quest’anno abbiamo voluto alzare l’asticella. Partiranno il 12 giugno e andranno avanti fino ai primi di settembre. Per il 26 maggio abbiamo fissato una riunione all’impianto di Posatora, poi ovviamente faremo altri incontri. La novità di quest’anno risiede nel fatto che il centro estivo è diviso in due parti. Una prima sezione dedicata ai bambini che andrà avanti fino alle 17 dove i nostri istruttori daranno modo di poter praticare alcune discipline sportive come il calcio, basket, pallamano, pallavolo, tennis, ping pong oltre ai giochi di gruppo. Per i bambini saranno a disposizione dei gonfiabili ma anche la piscina grazie ad un accordo raggiunto con la Decathlon. Tutte queste attività verranno portate avanti sotto il diretto controllo dei tanti istruttori qualificati presenti nello staff del Cus Ancona.”.

Dalle 17 in poi scatterà il Cus Sport Club con gazebi, ristorazione ma anche campi da tennis a disposizione per svolgere attività sportiva. Un modo per creare aggregazione tra le famiglie che potranno trascorrere l’intera serata proprio agli impianti del Cus Ancona dove lo spazio di certo non manca. “Le tariffe sono particolarmente vantaggiose poi se vengono iscritti più figli ci sono una serie di agevolazioni senza dimenticare tutti gli sconti legati ai dipendenti universitari che decidono di iscrivere i propri figli ai centri estivi del Cus Ancona” conclude Agostinelli”. Per tutte le informazioni del caso è possibile chiamare il 349/ 1849974.