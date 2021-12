Disabili, il “Centro Sì” sarà gestito dalla Cooss Marche

E’ stata la Cooss Marche ad aggiudicarsi la concessione del centro sociale e socio-sanitario di via Roma, che ospita una struttura diurna per disabili al piano terra, una struttura residenziale al primo piano e locali a uso uffici al secondo. Attraverso un’associazione temporanea di impresa con la cooperativa Vivere Verde, la Cooss ha presentato un progetto della durata di 15 anni a partire dal primo gennaio 2022, per un valore economico complessivo della concessione di 23,53 milioni di euro, ossia il totale degli introiti per tutta la durata. Il canone annuo che verrà versato al Comune è di 189.545 euro. Tra gli aspetti qualificanti del progetto, quello di incrementare sensibilmente i posti disponibili nella residenza socio-sanitaria assistenziale (Coser), destinata alle persone disabili sole, un servizio di cui il territorio ha grande necessità. Dai 10 ospiti attuali sarà possibile raggiungere quota 22, attraverso l’adeguamento e la ristrutturazione di un alloggio di 470 metri quadri attualmente inutilizzato. Questo andrà ad aggiungersi all’alloggio esistente di 397 metri quadri, già destinato alla struttura residenziale. Le spese per l’adeguamento saranno a carico del concessionario.

Resta confermata la destinazione del piano terra, uno spazio di 705 metri quadri che ogni giorno accoglie gli utenti del centro Centro Sì: si tratta di un centro diurno socio-educativo-riabilitativo per disabili. Restano esclusi dalla concessione i locali occupati dall’Asur, dagli uffici comunali e dalla società di gestione della sosta. Al primo piano, come già visto, sarà ampliato il centro residenziale per disabili, per accogliere in via permanente (giorno e notte) 22 persone, con la possibilità negli anni di aumentare la ricettività. Un ulteriore alloggio di 166 metri quadri sarà destinato ai progetti di ‘Vita indipendente’ e ‘Dopo di noi’, rivolti ai disabili rimasti senza sostegno parentale e in grado di emanciparsi. Al terzo piano restano gli uffici legati all’attività del centro.

La Cooss Marche, che già gestiva la palazzina all’angolo tra via Roma e via Marsala, si è aggiudicata il bando di gara che era stato pubblicato il 24 settembre all’albo pretorio, oltre che sul sito del Comune e sul portale Gt-Suam, cui era seguita la pubblicazione del 29 settembre sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del primo ottobre sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, del 4 ottobre sull’Osservatorio regionale e del 7 ottobre su due quotidiani. L’Ati formata da Cooss e Vivere Verde è stata l’unico soggetto a partecipare al bando. «Siamo soddisfatti del risultato raggiunto – commenta il vicesindaco Raimondo Mondaini, con delega ai Servizi sociali - che coniuga l’ampliamento dei servizi offerti con le garanzie di affidabilità del concessionario, a tutela sia degli utenti che dei lavoratori di questo settore così delicato».