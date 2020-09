Paola e Sara raddoppiano, nuovi spazi anti-Covid: la parrucchieria si amplia

Il Centro Degradé Joelle di Paola e Sara raddoppia. Le due imprenditrici, esperte hairstylist nel mondo Degradé Joelle, hanno deciso di ringraziare e premiare le proprie clienti per la fiducia confermata dal 18 maggio ad oggi, allargando e raddoppiando i propri spazi, a San Biagio di Osimo in via Manzoni 53-55, per agevolare le restrizioni obbligate dai protocolli Covid.

Maggiore spazio, dunque, non solo quantitativo, ma soprattutto qualitativo. «Abbiamo creato un'isola benessere esclusiva, dove lasciarsi coccolare dalle sapienti mani del proprio hairstylist, in tutta tranquillità e sicurezza - spiegano -. Solo una cosa troverete come prima: il nostro staff, frizzante, giovane e già esperto». Proprio a causa del Covid non si terrà una vera e propria inaugurazione, «ma festeggeremo ogni cliente, una alla volta».

