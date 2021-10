Centri ricreativi, le strutture riaprono: quali e quando

Da oggi riaprono ad ottobre i centri ricreativi rivolti alla fascia 3-14 anni.

I centri funzionanti dal 4 ottobre:

NONNI e NIPOTI – Via Bufalini – Collemarino

Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Martedì Giovedì dalle 16.00 alle 19.00 per bambini dai 3 ai 5 anni

TROVAMICI – Via Torresi, 48

Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni

LA BOTTEGA della FANTASIA – Via Flavia, 5

Lunedì Mercoledì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 per bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni

I centri funzionanti dal 18 ottobre saranno:

LA NUVOLA – Via Redipuglia, 35

Martedì Giovedì Venerdì dalle 15.00 alle 19.00 per bambini dai 3 agli 11 anni

per l’iscrizione consultare i volantini dei singoli Centri.