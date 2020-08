Cus Ancona, tornano i centri estivi: costi, sconti e orari

Erano già stati organizzati se pur a numero ridotto nello scorso mese di luglio. Tornano i centri estivi del Cus Ancona, sempre nel totale rispetto delle normative legate al contrasto al Covid 19. Il periodo è quello compreso tra il 24 agosto e 11 settembre e, come da tradizione, si svolgeranno negli impianti del Cus a Posatora.

Il costo è di 60 euro a settimana, merenda compresa. Nel caso in cui si prenotino tre settimane verrà applicato uno sconto di 30 euro. Il programma prevede numerose attività ludiche ed è riservato a bambini e bambine in età compresa tra i 5 e i 13 anni. L’entrata sarà possibile dalle 8 alle 9 mentre l’uscita dal centro estivo è prevista nella fascia oraria compresa tra le 12,15 e le 13,15. Ulteriori sconti sulla tariffa verranno applicati in caso di iscrizione di più figli. Per eventuali informazioni ed iscrizioni Michele 340/2712987 Giulia 340/6122714