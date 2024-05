Centri estivi ad Ancona, al via le iscrizioni dal 27 maggio. Tutte le novità e le informazioni

ANCONA - L'Amministrazione comunale ha annunciato l'apertura delle iscrizioni ai Centri Estivi comunali 2024. Le famiglie interessate potranno registrarsi online dalle 8:00 del 27 maggio fino alle 14:00 del 6 giugno 2024. I centri estivi saranno attivi dal 1° luglio al 2 agosto, offrendo un'opportunità di svago e apprendimento per bambini e ragazzi.

Per effettuare l'iscrizione, è necessario avere un'identità digitale certificata (SPID, CNS o Cohesion) e compilare la domanda insieme al modello ISEE sul portale Entranext. Le domande verranno accettate in base all'ordine di arrivo, con precedenza per i bambini con disabilità grave certificata. Quest'anno, il Comune ha introdotto alcune novità significative. La durata dei centri estivi è stata estesa a cinque settimane senza che ciò incida sulle tariffe, che restano identiche a quelle dell'anno precedente. Inoltre, il servizio mensa sarà fornito direttamente dal Comune, garantendo una maggiore qualità nella filiera alimentare.

Gli orari di ingresso e uscita sono flessibili, con tre opzioni disponibili:

Ingresso alle 7:30 e uscita alle 12:30 senza pranzo

Ingresso alle 7:30 e uscita alle 14:30 con pranzo

Ingresso alle 7:30 e uscita alle 16:00 con pranzo

Sono disponibili 389 posti, distribuiti in 12 scuole diverse. Per chi non riuscisse ad ottenere un posto, sarà possibile contattare la cooperativa che gestisce i centri per valutare la possibilità di partecipazione alle stesse condizioni economiche previste dal Comune. Le tariffe, determinate in base al reddito ISEE, variano da 60 a 300 euro con mensa e da 40 a 200 euro senza mensa, con una riduzione del 20% per il secondo figlio iscritto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 071 222 5016. Le iscrizioni saranno effettuate online attraverso il portale Entranext, accessibile dal sito del Comune di Ancona.

Le dichiarazioni dell'assessore alla Scuola Antonella Andreoli: «L'edizione 2024 dei centri estivi è caratterizzata da importanti novità. Intanto l'anticipazione del servizio tutti i giorni alle 7.30, il prolungamento fino alle 16.30 e l'aggiunta di una settimana. In questo modo siamo in condizione di dare una risposta concreta alle richieste delle famiglie che hanno esigenze lavorative e di organizzazione di vita familiare. I genitori potranno anche scegliere l'orario di uscita dal centro, più consono alle proprie necessità, valutandolo tra più opzioni. Da sottolineare che questo sforzo che l'Amministrazione compie per venire incontro ai cittadini avviene senza nessun onere aggiuntivo per le famiglie. La tariffe rimangono inviariate. In più, proprio per garantire la massima attenzione alla qualità dei pasti erogati, nel rispetto della filiera corta per i prodotti utilizzati, quest'anno il servizio mensa sarà curato dalle cucine comunali. Quindi massima attenzione alla qualità e quantità di servizio offerto all'utenza per i centri estivi 2024, ovvero ai nostri bambini e ragazzi, che costituiscono l'Ancona di domani».