Centri estivi 2024, partite le iscrizioni. La deadline e tutte le altre informazioni per iscriversi

Da ieri fino alle 14:00 del 6 giugno 2024, è possibile iscrivere i propri figli ai Centri Estivi di Ancona, che si svolgeranno dal 1° luglio al 2 agosto 2024. L'amministrazione comunale ha introdotto diverse novità per quest'anno, tra cui l'estensione della durata dei centri estivi a cinque settimane e l'ampliamento dell'orario fino alle 16:30. Il servizio mensa sarà fornito direttamente dal Comune, garantendo una maggiore qualità della filiera alimentare.

Modalità di Iscrizione e Dettagli Operativi

Per iscrivere i propri figli, è necessario accedere al portale Entranext, utilizzando un'identità digitale certificata (SPID, CNS o Cohesion). Le domande e il modello ISEE devono essere inseriti esclusivamente in formato elettronico. La graduatoria seguirà l'ordine di arrivo delle domande, con precedenza agli ospiti con disabilità grave certificata. È possibile inserire fino a tre opzioni in ordine di priorità. In caso di mancanza di posti disponibili, si potrà contattare il gestore per valutare la possibilità di frequentare il centro estivo alle stesse condizioni economiche.

Gli orari di ingresso e uscita sono stati differenziati per venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie:

Ingresso dalle 7:30 con uscita senza pranzo alle 12:30

Ingresso dalle 7:30 con uscita con pranzo alle 14:30

Ingresso dalle 7:30 con uscita con pranzo alle 16:00

Costi e Tariffe

Le tariffe per i centri estivi rimangono invariate rispetto all'anno precedente e sono basate sul reddito ISEE

Frequenza con mensa:

ISEE da 0 a 5.000 euro: 60 euro

ISEE da 5.001 a 15.000 euro: 150 euro

ISEE da 15.001 a 25.000 euro: 220 euro

Oltre 25.000 euro e non residenti: 300 euro

Frequenza senza mensa:

ISEE da 0 a 5.000 euro: 40 euro

ISEE da 5.001 a 15.000 euro: 100 euro

ISEE da 15.001 a 25.000 euro: 150 euro

Oltre 25.000 euro e non residenti: 200 euro

È prevista una riduzione del 20% per il secondo figlio e per i successivi iscritti al centro estivo.

Sedi e Posti Disponibili

I centri estivi saranno ospitati in diverse scuole del territorio, con un totale di 389 posti disponibili. Ecco alcune delle sedi assegnate:

Infanzia Piaget (3-5 anni), Via Montegrappa: 28 posti

Infanzia Verne (3-5 anni), Via Tiziano: 35 posti

Primaria Frank (6-14 anni), Via Brodolini 27: 52 posti

Infanzia Fantasia (3-5 anni), Via Fermo: 21 posti

Primaria Rodari (6-14 anni), Via Brecce Bianche 72/A: 78 posti

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 071 222 5016. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la cooperativa che gestirà il servizio, ha voluto garantire un servizio di alta qualità a costi contenuti, mantenendo inalterate le tariffe nonostante le migliorie apportate.