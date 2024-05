Si rinnova l'offerta dei Centri estivi in Ancona: orario "allungato", servizio mensa comunale e tariffe invariate

ANCONA – L'Amministrazione comunale di Ancona, Assessorato alle Politiche Educative, per corrispondere alle esigenze manifestate dall'utenza, nell'ottica di una maggiore efficacia, ha proceduto alla modifica del servizio dei Centri Estivi comunali per l'estate 2024.

Tutte le novità

La durata: quest'anno la durata dei centri estivi è di 5 settimane invece che 4 (dal 1 luglio al 2 agosto) senza che l'aumento della durata incida sulle tariffe a carico delle famiglie che rimangono identiche al passato.

L’orario: rispetto all'orario 8–14.30 dello scorso anno, l'orario dei centri estivi 2024 va dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con la possibilità di una uscita anticipata alle 12.30 senza servizio mensa, e di altre due uscite, una alle 14.30 e l'altra alle 16.30. Anche in questo caso, il prolungamento dell'orario di apertura del servizio pomeridiano non inciderà sulle tariffe a carico delle famiglie.

Il servizio mensa: quest'anno i pasti non saranno forniti in catering dalla cooperativa, ma vengono forniti direttamente dal Comune di Ancona dal servizio cucine. L’Amministrazione ha ritenuto questa la scelta più consona e garante sull’aspetto della qualità della filiera alimentare.

Il numero dei posti disponibili: il Comune di Ancona sostiene la spesa con la cooperativa che gestirà il servizio per un massimo di 389 posti, suddivisi nelle 12 scuole sedi di centri estivi. Per coloro che risulteranno in lista di attesa ci sarà la possibilità di frequentare comunque il centro estivo richiesto pagando la quota di iscrizione direttamente alla cooperativa che applicherà la stessa tariffa pagata dal comune (circa 230 euro per l’intero periodo). Con questa sinergia tra pubblico/privato l'Amministrazione comunale ha voluto garantire a tutte le famiglie interessate il servizio a costi contenuti.

Il rapporto numerico educatori/bambini iscritti: quest'anno il rapporto tra animatori e iscritti sarà di un animatore ogni 6 bambini di età tra i 3 e i 5 anni e di un animatore ogni 12 bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni (contro un rapporto rispettivamente di 1 a 7 e di 1 a 13 dello scorso anno). Il rapporto animatore/utente con disabilità certificata rimane ovviamente di 1/1

Per l'individuazione di un affidatario per la gestione del Servizio Centri estivi 2024, il Comune di Ancona ha proceduto con la pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e offerta economica. Si è proceduto ad un affidamento diretto; a seguito dell'analisi delle proposte pervenute, è risultata più vantaggiosa l'offerta della cooperativa sociale La Scatola Magica di Ancona. Il contratto è in corso di perfezionamento. I costi per i centri estivi saranno coperti interamente da fondi statali a seguito di bando. Le attività previste sono di carattere ludico-ricreativo, comprendono giochi e animazione nelle sedi e privilegiano l'utilizzo di spazi all'aperto; sono previste gite e visite a varie zone della città ed anche uscite al mare (con assistente bagnante).

Le scuole sedi dei centri estivi

Istituto comprensivo Novelli-Natalucci: Scuola infanzia Piaget (3-5 anni)

Istituto comprensivo Cittadella Margherita Hack: Scuola Infanzia Verne (3-5 anni)

Istituto comprensivo Posatora Piano-Archi: Scuola Infanzia Gramsci presso “Frank” (3-5 anni): Scuola Primaria “Frank” (6-14 anni), Scuola Primaria “Marinelli” (6-14 anni)

Istituto comprensivo Grazie Tavernelle: Scuola Infanzia “Fantasia” (3-5 anni)

Istituto comprensivo Pinocchio Montesicuro: Scuola Infanzia “Tombari” (3-5 anni)

Istituto comprensivo Quartieri nuovi: Scuola Infanzia “La Gabbianella” (3-5 anni); Scuola Infanzia “Primavera” (3-5 anni): Scuola Primaria “Rodari” (6-14 anni)

Istituto comprensivo Ancona Nord: Scuola Infanzia “Grillo Parlante” (3-5 anni), Scuola Primaria “Dante Alighieri” (6-14 anni)