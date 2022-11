Centri estivi privati, si possono chiedere finanziamenti retroattivi al Comune

SENIGALLIA- La Giunta Comunale, con propria deliberazione, sostiene l’attività dei soggetti pubblici e privati che hanno organizzato attività di centro estivo nel 2022 per i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni. Il fondo dedicato è una quota parte del finanziamento ministeriale riconosciuto al Comune di Senigallia in attuazione del Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022, che prevede l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento di iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Per la ripartizione del fondo l’Amministrazione ha emesso un bando rivolto a soggetti pubblici e privati che perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di minori, fissandone i relativi criteri. All’interno del sito istituzionale è possibile scaricare il bando, lo schema di domanda con i relativi allegati che dovrà essere presentato entro e non oltre il prossimo 24 novembre 2022.