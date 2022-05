Centri estivi 2022, spuntano le prime indicazioni: date e fasce d’età 

ANCONA - Centri estivi comunali, programma in fase di perfezionamento ma si ricalcheranno numeri e modalità dello scorso anno. L’assessore alle politiche educative, Tiziana Borini, ha fatto il punto rispondendo all’interrogazione del consigliere M5S Lorella Schiavoni.

Centri estivi 2022

Sono circa 370 i posti disponibili, ma ancora da confermare con la disponibilità effettiva delle sedi. Il Comune è infatti in attesa delle risposte da parte dei dirigenti scolastici per definire l’elenco di istituti che saranno a disposizione in estate. Il periodo andrà dal 4 al 29 luglio e i bambini saranno divisi in due fasce di età. La prima, dai 3 ai 5 anni, vedrà impegnato un animatore-educatore ogni 7 bambini. La fascia di età 6-12 anni, invece, vedrà l’impegno di un operatore ogni 12 ragazzi. Non sarà necessaria la pre-iscrizione.