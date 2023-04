Dalle segnalazioni all'assistenza burocratica: riaprono i centri di ascolto nei quartieri

Per i prossimi giorni è prevista la riapertura degli sportelli di ascolto per i cittadini di Torrette e Collemarino. I centri saranno aperti nella prima fase la mattina dalle 9 alle 13, tutti i giovedì a Torrette in via Esino 62/a nell'ufficio della ex Circoscrizione, e tutti i mercoledì nella ex Circoscrizione di Collemarino, in piazza Galiliei 12. Prime aperture il 26 aprile a Collemarino e il 27 a Torrette. Il progetto prevede poi una implementazione delle aperture nei prossimi mesi. Nei centri i cittadini potranno presentare segnalazioni, ricevere assistenza burocratica e quindi usufruire di una presenza dell'Amministrazione sul territorio.

Giunge quindi a completamento il progetto generale seguito dall'assessorato alla Partecipazione democratica, per la creazione di due centri polifunzionali a Torrette e a Collemarino, cominciato a fine 2019 e poi fermato dall'emergenza Covid19. Questo comprende la messa in funzione di una serie di servizi, alcuni dei quali già in fase operativa: le biblioteche di quartiere, il centro giovanile a Torrette, gli sportelli ascolto e i servizi sociali a Collemarino.

